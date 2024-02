Sopralluogo in carcere, emerse diverse criticità. Il coordinatore nazionale: “Chiediamo intervento rapido”

.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una delegazione composta da rappresentanti della Fp-Cgil (Funzione Pubblica) a livello nazionale, regionale e della provincia di Caserta, ha effettuato una visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, durante la quale sono emerse diverse criticità “che necessitano di un’attenzione immediata da parte delle autorità competenti”. In una nota, il coordinatore nazionale Mirko Manna spiega che “il primo e più evidente problema riguarda la gestione del personale di Polizia Penitenziaria, che è costretto a coprire simultaneamente molteplici posti di servizio, affrontando carichi di lavoro insostenibili che minacciano la sicurezza dell’Istituto e il benessere di tutto il personale. È stato inoltre riscontrato uno stato di relativa sottovalutazione della situazione del carcere da parte dell’Amministrazione centrale, che ha assegnato risorse insufficienti per garantire il benessere del personale”.

“Abbiamo infatti riscontrato che i condizionatori non funzionano, il mobilio e le attrezzature sui luoghi di lavoro sono decisamente logore con sedie e scrivanie praticamente inutilizzabili in tutte le postazioni di lavoro – sottolinea – La direttrice del penitenziario (Donatella Rotunno, ndr) ha ricevuto la delegazione Fp-Cgil, confermando le criticità riscontrate, ma ha preso l’impegno di sostituire i condizionatori entro la prossima estate, installando quelli già presenti in magazzino che per le emergenze quotidiane, non è stato possibile installare fino ad ora”.

“All’amministrazione penitenziaria chiediamo di avviare le procedure di interpello d’urgenza che reintegrino le carenze d’organico nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere che vede oggi, circa 60 Poliziotti distaccati in altre sedi con procedure di allontanamento ‘forzato’”, dice ancora. I sindacalisti hanno chiesto “che si ristabiliscano le normali procedure di trasparenza amministrativa per dar modo a quanti vogliano partecipare agli interpelli interni per migliorare la propria posizione lavorativa. La Dirigente del carcere ha annunciato che gli interpelli erano già stati firmati e che tutto il personale sarebbe stato informato dalla data di oggi. Al Capo del Dap Giovanni Russo chiediamo un intervento rapido e risolutivo per queste criticità, affinchè sia garantito il corretto funzionamento dell’istituto di Santa Maria Capua Vetere”.

La delegazione Fp-Cgil effettuerà ulteriori visite nel carcere di Aversa e a Napoli Poggioreale, mentre domani sarà ricevuta dal Provveditore regionale per fare il punto della situazione sulle carceri campane.