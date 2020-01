ORTA DI ATELLA – Ieri sera in via Clanio ad Orta di Atella. Tre ragazzi a bordo di una fiat Punto azzurra sono arrivati nella zona del Parco Arcobaleno. Qui hanno provato a forzare la portiera di una Y10, il cui proprietario si è accorto di quanto stava avvenendo e ha lanciato l’allarme. L’uomo ha inseguito i ladri che hanno tentato di investirlo in retromarcia. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri di Marcianise.