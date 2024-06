Sorpresa a fotografare la scheda elettorale: denunciata

A tradirla il click della fotocamera dello smartphone

CASTEL VOLTURNO – Una donna è stata denunciata per aver fotografato la scheda elettorale. E’ quanto accaduto in un seggio di Castel Volturno dove ad attirare l’attenzione del presidente è stato il umore del click della fotocamera dello smartphone. Allertata la polizia, Gli agenti hanno verificato che la donna aveva immortalato le proprie preferenze. Per questo è stata denunciata a piede libero. Si segnala, inoltre, un episodio di presunta scheda già compilata portata nel seggio da un’elettrice, avvenuto a Casapesenna. I carabinieri, che si sono occupati della vicenda, accertando che non esisteva nessuna scheda ballerina.