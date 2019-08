Sorpresa alla stazione con un ovulo di eroina. ARRESTATA 30enne

VILLA LITERNO – I Carabinieri della Stazione di Grazzanise, presso la Stazione Ferroviaria di Villa Literno, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio della cittadina nigeriana O. J. 30 anni, residente a Rosarno (RC), di fatto domiciliata in Castel Volturno.

La donna, a seguito di perquisizione personale, è stata trovata in possesso di un ovulo di eroina dal peso di gr. 32,46 .

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestata, è stata sottoposta ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.