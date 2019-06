Sorpresi a rubare in casa. In 2 fermati dai carabinieri, uno è minorenne

SAN FELICE A CANCELLO – Nella tarda mattinata, in San Felice a Cancello, i carabinieri del locale Comando Stazione, in via San Vincenzo, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto in appartamento, Antonio Carlo DE STEFANO, 18enne, del posto e deferito in stato di libertà un 15enne anch’egli del luogo.

I due, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione di una 66enne, si sono introdotti nel suo interno asportando monili in oro, oggetti in argento ed un computer portatile per un valore complessivo di euro 600,00 circa.

Bloccati dai carabinieri, a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso di un cacciavite verosimilmente utilizzato per forzare la porta d’ingresso all’abitazione.

Il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il 15enne, invece, è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i Minori.