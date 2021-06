Sorpresi a rubare “marmitte” dalle auto lasciate nel parcheggio del centro commerciale

TRENTOLA DUCENTA – Nel parcheggio del centro commerciale Jambo sono stati notati due uomini aggirarsi ciascuno a bordo del proprio mezzo con atteggiamento furtivo. Una pattuglia dei carabinieri li ha fermati: si tratta di un 37enne napoletano con precedenti specifici e di un 42enne di Giugliano in Campania. Trovati arnesi da scasso, cacciaviti e pinze usati dai due per asportare i catalizzatori dalle auto parcheggiate, 57 dei quali sequestrati alla coppia, per un valore di circa 25mila euro. Scattata la denucnia per ricettazione e attività di gestione rifiuti non autorizzata.