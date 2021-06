Sorpreso a cedere droga, 63enne in arresto

CASAPULLA – Nella tarda serata di ieri, in Casapulla, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno arrestato un 63enne del luogo ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre cedeva, ad un 49enne del luogo, dietro il corrispettivo di 50 euro, due involucri in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso lordo complessivo di gr . 0,7, Lo stupefacente è sottoposto a sequestro come anche la somma contante di 325 euro rinvenuta nella disponibilità del predetto e ritenuta provento di illecita attività.