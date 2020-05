Sorpreso alle spalle e colpito alla testa dal calcio della pistola. Noto imprenditore finisce in ospedale

CASERTA/REGIONALE – Agguato a noto imprenditore nel settore rifiuti della provincia di Caserta. E’ ciò che è accaduto a Vincenzo Calce nei pressi della sua abitazione in via Trento a Pagani (Salerno). L’uomo di origini salernitane, ma conosciutissimo in provincia di Caserta, è stato sorpreso alle spalle da una persona incappucciata e armata di pistola che lo ha colpito alla testa. L’aggressore poi, sarebbe fuggito a bordo di una Fiat Panda nera.

Vincenzo Calce è stato soccorso e trasferito in ospedale, all’Umberto I di Nocera Inferiore nel Salernitano. Per lui, la visita in pronto soccorso e una prognosi di venti giorni, a causa di dieci punti di sutura.

L’imprenditore ha sporto denuncia ai carabinieri, ai quali ha raccontato quanto accaduto qualche ora prima. Stando alle prime informazioni, l’aggressore aveva il volto coperto da una mascherina, mentre in testa indossava un cappello.