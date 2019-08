Sotto gli effetti della cocaina investe una bambina di 8 anni. Ecco cosa ha detto ai carabinieri. LE CONDIZIONI DELLA PICCOLA

MONDRAGONE –

Si trova in caserma a Casavatore il 47enne di Secondigliano che ha investito e mandato in fin di vita una bambina di 8 anni. L’uomo, ormai alle strette ha deciso di costituirsi presso la Stazione Carabinieri di Casavatore (NA), venendo così identificato in D. N. L., cl. 1972, residente a Napoli Secondigliano.

Il 47enne ha dichiarato di essersi reso conto tardi della bambina, e dopo l’impatto la paura avrebbe prevalso, portandolo ad una fuga. L’uomo è stato trovato positivo al test sulla cocaina.

Nel primo pomeriggio di ieri, in Mondragone località Pescopagano, è stata investita da un pirata della strada, una bambina ucraina di soli otto anni, in vacanza in quel centro ed in transito, a piedi con i propri genitori sulla pubblica via. La piccola, ricoverata in gravissime condizioni presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno (CE) è stata subito dopo trasferita presso l’ospedale Santobono di Napoli dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico e dove permane ricoverata in pericolo di vita.