Sottraggono un tir carico di farina. Fermati e denunciati

SAN MARCO EVANGELISTA – Il passeggero e il proprietario di una motrice da tir carica di farina di grano tenero sono stati denunciati dalla polizia. A bordo trasportavano 300 quintali di grano tenero e il mezzo, proveniente da Perugia, era in sosta presso il parcheggio del cimitero di San Marco Evangelista. Il tir era stato rubato nella notte del 10 marzo a Bastia Umbra. Rintracciato il proprietario del tir e restituita la refurtiva. I due perugini denunciati, invece, erano venuti in Campania nel tentativo di rivendere il prodotto rubato ai pastifici locali. Indagini in corso.