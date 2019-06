SOVRINTENDENZA CASERTA. Buonomo verso l’addio. Ecco chi, quasi sicuramente, lo sostituirà tra pochi giorni

CASERTA – Sarà con ogni probabilità Francesca Casule la nuova sovrintendente ai beni culturali ed ambientali di Caserta e Benevento. Al momento regge, sempre da sovrintendente, la sede di Salerno e Avellino.

Salvatore Buonomo ha cercato in tutti i modi di rimanere qui a Caserta, ma le leggi anti corruzione non permettono di accedere ad un terzo mandato, perchè questo significherebbe il rinnovo del contratto a Buonomo, insediatosi 6 anni fa negli uffici della Reggia.

L’attuale sovrintendente sarebbe trasferito però in una sede prestigiosa: a Napoli. Non si sa ancora se nella sovrintendenza della città o in quella che ha competenza sulla provincia o magari assumendo l’incarico per entrare.

Ma a dispetto di quella che sarebbe una promozione a tutti gli effetti, Salvatore Buonomo che a Caserta ha piantato solide, anzi solidissime radici costruendo un rapporto speciale, molto significativo per noi di CasertaCe, con l’architetta Torriero (come il vecchio confetto Falqui, basta la parola) sembra vivere momenti di autentico scoramento.