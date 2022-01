Spaccia droga anche a minorenni, condanna a due anni per un 31enne di MARCIANISE

MARCIANISE – La condanna riguarda alcuni casi di spaccio di sostanze stupefacenti anche a minorenni. Giudice per le indagini preliminari Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a 2 anni con pena sospesa un 31enne di Marcianise. L’uomo è stato arrestato nello scorso ottobre non distante da un distributore di benzina, su via Martin Luther King. I carabinieri, dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, ha compiuto una perquisizione in casa dell’uomo, trovando hashish, soldi, in materiale per confezionare stecche pronte alla vendita oltre a 4 cellulari.

Si tratta, però, di un provvedimento con pesa sospesa.