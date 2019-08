Spacciano droga, arrestati due giovani

SAN NICOLA LA STRADA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in San Nicola La Strada, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio, dei cittadini del Gambia, B. A., 19 anni, e J. K., 21 anni, entrambi in Italia senza fissa dimora.

I militar dell’Arma hanno bloccato i due mentre cedevano una dose di Hashish, del peso complessivo di gr. 2,07, ad un occasionale acquirente, subito identificato e segnalato alle autorità competenti.

Gli arrestati, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso anche di € 165.00 in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli stessi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.