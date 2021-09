Spaccio a S. MARIA C.V. Cambio vita per Anna Olivo, lavorerà in una ditta di pulizie

SANTA MARAIA CAPUA VETERE – Il tribunale di sorveglianza di Avellino ha accolto l’istanza presentata dal legale di Anna Olivo, 60 anni condannata nell’ambito dell’operazione Cappabianca per lo spaccio di droga nella città del foro. La 60enne ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e potrà lavorare in una ditta di pulizie di Santa Maria Capua Vetere. Era stata coinvolta nel 2007 in una maxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che sgominò un’organizzazione che gestiva lo spaccio di droga nella città di Santa Maria Capua Vetere e nei comuni limitrofi.