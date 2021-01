Spaccio di droga, blitz della Guardia di Finanza. Un arresto

RIARDO – I finanzieri, nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, hanno operato un arresto con il supporto di unità cinofile specializzate nell’individuazione di stupefacenti. Nella rete tesa dagli investigatori è finito Matteo Cipolla, 30enne di Riardo che è stato fermato e collocato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe svolgersi oggi. Nella sua abitazione, ubicata nel centro di Riardo, i militari delle fiamme gialle avrebbero trovato diversi grammi di stupefacenti, una discreta somma in contanti e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga.