Spaccio di droga: condannata pusher in gonnella

Sorpresa a vendere cocaina in strada

RECALE – Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, condanna in primo grado per Emilia Maddalena Giaquinto, 32enne di Recale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di ratificare il patteggiamento che l’imputata ha concordato con l’accusa: 8 mesi di reclusione e una multa di 800 euro. Il verdetto è giunto in seguito all’operazione dei carabinieri di Macerata Campania, dello scorso 24 gennaio, i quali notarono la giovane cedere cocaina a un acquirente, circostanza poi confermata dallo stesso. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, eseguita a carico dell’arrestata, i militari dell’Arma rinvenivano occultata

, una bottiglietta in vetro contermosaldati risultati contenere cocaina e la somma in contanti pari a euroritenuta provento dell’attività illecita. Il giudice, Francesca Auriemma, ha anche disposto la revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata all’imputata con ordinanza del giudice del 25 gennaio scorso.