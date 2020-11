Spaccio di droga, confermati i domiciliari per gestore di un bar

MARCIANISE/ORTA DI ATELLA (gv) – Il tribunale del riesame ha confermato gli arresti domiciliari per Raffaele Rossetti di Marcianise (difeso dall’avvocato Pasquale Delisati). Era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per droga insieme ad altri personaggi con precedenti specifici per spaccio. A causa emergenza Covid 19 Rossetti era stato sottoposto agli arresti domiciliari. La difesa ha dimostrato che era coinvolto solo in un episodio marginale e che non era pregiudicato, ma aveva avuto problemi di tossicodipendenza.