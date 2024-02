Spaccio di droga: marito e moglie rischiano il processo

La droga occultata in una scatola di scarpe

CASTEL VOLTURNO -Il sostituto procuratore Iolanda Gaudino, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Raffaele B., di 38 anni, e la moglie Giuseppina T., 39enne, entrambi di Castel Volturno, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto accertato dalla Procura sammaritana i due coniugi, nella loro abitazione di via Flumendosa, detenevano marijuana occultata in una scatola di scarpe e in un garage di proprietà della coppia oltre al ritrovamento di strumenti atti al confezionamento quali un bilancino di precisione e 150 buste di cellophane trasparenti.