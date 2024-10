SPACCIO DI DROGA nei palazzi Cirio, le due donne arrestate con 200 grammi di “roba” e contanti

L’operazione ha portato anche a sanzioni per un centro scommesse e un negozio

MONDRAGONE – Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, svolto principalmente nell’area circostante i c.d. “palazzi Cirio”, i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno tratto in arresto due donne ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione in uso alle predette, hanno rinvenuto e sequestrato “hashish” per un peso complessivo di gr. 81, “marijuana” per un peso complessivo di gr. 130, “cocaina” per un peso complessivo di gr. 5 e la somma in denaro contante di € 1.600,00,

nonché un bilancino di precisione e innumerevoli bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Le donne arrestate, una 45enne e 24enne del posto, sono state condotte presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Nel prosieguo del servizio, ad un 23enne agli arresti domiciliari, i carabinieri gli hanno contestato la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. All’interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 gr. di Hashish.

Ed ancora, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in s.l. per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendereesegnalato alla competente autorità per detenzione ai fini di uso personale sostanza stupefacente, un 23enne di Formia (LT) che, a seguito di perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole e di 2 gr. di “cocaina”.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state controllate ed identificate n. 45 persone, controllati 33 automezzi di cui 8 sottoposti a sequestri amministrativi per mancanza di copertura assicurativa, effettuate 3 perquisizioni veicolari e nr. 4 perquisizioni domiciliari.

Non sono mancati i controlli a una sala scommesse, dove sosto state accertate sanzione di carattere amministrativo ed a un esercizio pubblico, dove sono state accertate carenze igienico sanitarie.