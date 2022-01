Spaccio di droga nei rioni popolari di CASERTA. Nerone & co. condannati a 101 anni di carcere

CASERTA – Undici condanne per un totale di 101 anni di reclusione a carico degli imputati coinvolti nell’inchiesta ‘Quinto Imperatore’ della Direzione Distrettuale Antimafia che portò allo smantellamento delle piazze di spaccio nel Capoluogo.

Il Gup partenopeo ha inflitto 20 anni di reclusione a Rosario Palmieri alias Nerone; 10 anni a Vittoria Forgione; 11 anni e 5 mesi a Pietro Cioffi alias ‘chiummino’; 10 anni a Enzo Palmieri alias ‘u’ cocc’; 7 anni a Francesco Ascione; 10 anni e 9 mesi a Umberto Zampella; 7 anni e 8 mesi a Kullau Agelart detto ‘Claudio l’ albanese’; 11 anni e 2 mesi a Mohamed Shoihry Ashraf Waheb detto ‘Marco l’ egiziano’; 6 anni e 4 mesi per Antonio D’Agostino; 3 anni e 6 mesi per Ciro Gallo, 3 anni e 6 mesi per Massimo Gallo.

Gli imputati, vennero tratti in arresto nel mese di febbraio 2021 dai carabinieri della compagnia di Caserta al termine di una articolata attività di indagine avviata nel novembre del 2017 ritenuti responsabili dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.