MADDALONI. Spaccio per il clan Belforte. 12 condanne e 3 assoluzioni. TUTTI I NOMI E LE PENE

MADDALONI – (tp) Sentenza in Corte di Appello a carico di 15 componenti del clan dei Maddalonesi accusati a vario titolo di spaccio di droga di associazione camorristica e estorsioni; delitti, questi, aggravati dal metodo mafioso al fine di agevolare il gruppo dei Belforte.

Dodici condanne con molte riduzioni di pene e tre assoluzioni: Michele Cerreto 10 anni; Salvatore Cioffi 1 anno e 4 mesi; Michele Di Caprio sei mesi in continuazione; Domenico Loffredo 7 anni; Giovanni Maiello 8 anni; Giuseppe Martino 9 anni e sei mesi; Francesco Merola assolto; Ciro Micillo 6 anni e 8 mesi; Francesco Pisanti sei mesi di continuazione; Maria Rosaria Vitale 1 anno e 4 mesi. Giovanni Maiello assolto (detenuto per altro). Assolto pure Luigi Martino, Antonietta Ciardiello 7 anni per estorsione, Nicola Loffredo a 10 anni e sei mesi, Varelria Markova 2 anni.

Nel collegio difensivo gli avvocati: Ferraro, Giordano Stravino, Raucci.