SPACCIO DI DROGA. Sconto di pena per un 52enne di MARCIANISE

Fu coinvolto nell’inchiesta ‘Officina del Crimine’ relativa allo spaccio di droga tra Marcianise, Caserta e San Nicola la Strada

MARCIANISE – Un anno e mezzo di sconto pena si è visto concedere, dal magistrato di Sorveglianza di Napoli, Gerardo Santoro. Il giudice, accogliendo l’istanza dei difensori del 52enne di Marcianise, ha disposto il fine pena per gennaio del prossimo anno in luogo del maggio 2023 ribaltando, così, la decisione del giudice di Santa Maria Capua Vetere che non aveva concesso sconti a Santoro. Il 52enne fu coinvolto nell’inchiesta ‘Officina del Crimine’ relativa allo spaccio di droga tra Marcianise, Caserta e San Nicola la Strada.