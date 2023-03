SPACCIO DI DROGA. Chiesti 100 anni di carcere per i pusher del Litorale

Hanno optato per il giudizio abbreviato.

MONDRAGONE/SESSA AURUNCA Sono undici le richieste di condanna formulate dal pm della Dda per altrettanti imputati tutti finiti sotto processo perché accusati di aver dato vita ad un’associazione specializzata nello spaccio di stupefacenti.

Il pubblico ministero, nel corso della sua requisitoria davanti al Gup Ciollaro del tribunale di Napoli, ha chiesto 16 anni per Gennaro Cascarino; 16 anni per Valentino Fiorillo; 7 anni per Angelo Basciotti; 8 anni per Antonio Bova; 6 anni e 10 mesi per Emilio Fiorillo; 7 anni e 4 mesi per Salvatore Gallo; 8 anni per Antonio Invito; 7 anni per Alessandro Pulcrano; 7 anni per Giuseppe Sanfelice; 7 anni per Luciano Santoro; 4 anni e 2 mesi per Luciano Vellucci. Si torna in aula a metà maggio per le arringhe dei difensori. La sentenza è in programma per l’inizio di giugno.

Accusati, dunque, di aver fatto parte di un’associazione a delinquere specializzata nello spaccio di droga sul litorale Domizio tra il 2018 e il 2020 i pusher avrebbero agito tra Mondragone e Sessa Aurunca. A differenza dei mondragonesi Antonio Villoni, 41 anni, Christian Verrengia 21 anni, e Luigi Papararo 23 anni, gli 11 in questione hanno preferito evitare il dibattimento. A guidare il gruppo criminale, afferma la Dda, erano Valentino Fiorillo e Cascarino.