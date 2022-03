SPACCIO di droga tra CASERTA e MADDALONI. La Dda chiede 11 condanne

CASERTA – Il pubblico minsitero della Dda Giorgia De Ponte ha chiesto 16 anni di carcere per Andrea Zampella, 27 anni di Caserta, 10 anni per Francesco Martucci, 30 anni di Caserta, per Ivan Martucci di Caserta e per Antonio Minutillo, 46 anni di Caserta, 7 anni per Marlena Mazgaj, 22 anni di Caserta; 7 anni per Annalisa Pisani, 24 anni di Caserta; 5 anni per Raffaele Caccia, 29 anni di Castello di Cisterna, e Savino De Fazio, 39 anni di Cerignola; 3 anni per Giorgio Monteforte, 38 anni di Maddaloni, Luigi Piscitelli, 34 anni di Maddaloni, e Francesco Pisanti, 50 anni di Maddaloni.

Si tratta di un’indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti tra Caserta e Maddaloni. Le indagini scattarono dopo il sequestro di un libro mastro trovato dalla polizia nel corso di un controllo ad una Bmw in uso ad uno degli imputati. Nel cofano furono rinvenuti anche 22mila euro. Il gruppo aveva come base logistica un rione popolare rione del Capoluogo.