Spaccio di droga. Una condanna e un’assoluzione in Appello

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (GV) E’ stato celebrato questa mattina il processo in Corte di Appello a Napoli, dinanzi al presidente Rovida, a carico di Danilo Coppola e Camillo Gaglione di Santa Maria Capua Vetere e San Prisco. Erano stati arrestati per vari episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Per Coppola, riformata la sentenza con la condanna ad un anno e 9 mesi (in primo grado era stato condannato a 2 anni e 8 mesi) Gaglione invece è stato assolto (in primo grado gli era stata inflitta una pena di 10 mesi dal gup Campanaro). Coppola è agli arresti domiciliari mentre Gaglione prima sottoposto ad obbligo ora è completamente libero. Sono assistiti dagli avvocati Luca Viggiano e Teresa Petrarolo.