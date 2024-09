Spaccio di eroina e cocaina sul litorale domizio: 2 ARRESTI

Decisivo l’intervento dei cani antidroga

Conclusa, a Castel Volturno, nella serata di ieri, un’operazione interforze ad “alto impatto”, con l’impiego di circa 70 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e A.S.L. Le attività si sono concluse con il controllo di circa 1000 persone, oltre a perquisizioni, sequestro di veicoli, denunce e due arresti.

La Polizia di Stato ha denunciato 12 persone soggetti per reati vari, tra cui violazione di misure di prevenzione, abusivismo edilizio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In occasione dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, effettuati con l’ausilio del cane antidroga Isco, il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno ha

arrestato due persone, un ghanese di 55 anni ed un nigeriano di 38 anni.

Il primo è stato bloccato dopo essere stato scoperto a vendere una dose ad un acquirente; perquisito, è stato trovato in possesso di eroina, cocaina, e di circa 1500 Euro in contanti, provento della vendita. In occasione di perquisizione effettuata presso l’abitazione del 38enne, invece, è stata trovata cocaina e materiale utile al confezionamento.

I controlli amministrativi della Polizia di Stato, con il concorso della Polizia Municipale e dell’A.S.L., hanno portato a sanzionare esercizi vari per oltre 5000 Euro. Sequestrato un chiosco per abusivismo edilizio e denunciato il proprietario.