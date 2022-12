Spaccio di sostanze stupefacenti, in 16 rischiano il processo

Scarcerato Antonio De Rosa. Per lui e per gli altri 15 indagati il pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Gionata Fiore, ha chiesto il rinvio a giudizio.

SPARANISE/PIGNATARO/CARINOLA Saranno giudicati il prossimo anno i 16 indagati per spaccio di sostanze stupefacenti nell’agro caleno. A rischiare il processo (la richiesta di processo e venuta dal pm Gionata Fiore) persone di Calvi Risorta, Sparanise, Pignataro Maggiore, Carinola, Bolzano e Caivano. La scorsa estate il fermo degli indagati, alcuni dei quai nel corso di questi mesi sono poi stati messi in libertà, in attesa del procedimento penale. Nelle maglie della giustizia Dora De Rosa, Antonio De Rosa, Teodoro De Rosa, Vincenzo Di Palo, Guerino Di Silvio, Antonio D’Antonio, Alessandro Iossa, Valerio Iossa, Armini Curti, Xhika Alban, Libero Capo, Giuseppe Troise, Alessandro Raucci, Katia Iannucci, Antonio De Spirito, Biagio Cecere. Le indagini furono eseguite dai carabinieri della Compagnia di Capua. Antonio De Rosa, pochi giorni fa, è stato scarcerato.