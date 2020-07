Spari dopo una lite col vicino di casa ex politico. Arrestato 43enne

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Tragedia sfiorata, ieri notte, a San Cipriano D’Aversa in via Vivaldi. Una lite in strada tra S.S., 43enne del posto, e l’ex politico Luca Cioffi, arrestato due anni fa per omicidio stradale. S.S. dopo una lite per futili motivi ha imbracciato un fucile, calibro 12 con matricola abrasa, puntandolo contro Cioffi. Solo l’intervento del fratello di quest’ultimo avrebbe evitato il peggio. E’ intervenuto per bloccare il 43enne che aveva il fucile puntato contro il fratello ed è stato allora che sono stati esplosi due colpi che hanno richiamato l’attenzione del vicinato che ha allertato le forze dell’ordine. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato Cioffi riverso a terra e sanguinante. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, è risultato guaribile in 10 giorni. Sequestrata l’arma mentre il 43enne, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e porto abusivo di arma clandestina. Associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa dell’udienza di convalida.