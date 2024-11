SPARANISE ALLE ELEZIONI. Che compagnia insieme al colonnello De Pasquale, voluto da Zannini e Magliocca: la famiglia del boss Papa, i Giaccio, Alfonso Capo implicato in una truffa dei servizi sociali e il Carabiniere Iannotta

Stasera si è conclusa la campagna elettorale. Un coagulo tutt’altro che rassicurante intorno al candidato sindaco voluto da Zannini e Magliocca

SPARANISE – È stata una campagna elettorale chiara, quella di Sparanise. E anche stasera si è capito con chiarezza quali sono le prospettive rispetto ad una vittoria dell’uno o dell’altro candidato. Sin dal primo momento, non certamente per motivi di ordine personale e della piena conferma della considerazione del colonnello per il ruolo che esercita, si è capito che attorno a lui si è condensata una compagnia non certo rassicurante. Nato come il candidato di Gianfranco L’Arco e quindi di Zannini e di Magliocca, come se fossero una sorta di miele che attira le api, il candidato ha messo attorno a sé personaggi particolari quali l’intera famiglia Papa imparentata con il superboss, e poi ancora altri tipo Alfonso Capo rinviato a giudizio e coinvolto nelle vicende dei servizi sociali che hanno interessato Luigi Lagravanese, considerato un personaggio di spicco e di riferimento per gli interessi del clan dei casalesi nei servizi sociali.

Non hanno certo convinto alcuni comizi del brigadiere Iannotta, Carabiniere in servizio presso il reparto territoriale di Mondragone che più volte ha usato la parola legalità. Sappiamo bene che si tratta di un termine che va praticato ancor prima che utilizzato. Per me noi è mancato qualche riferimento che avrebbe dovuto fare, per un incidente intellettuale, anche a questioni inerenti alla propria famiglia e ai propri problemi. Per carità si tratta di un Carabiniere integerrimo ma sarebbe stato apprezzato ancor di più qualora avesse detto davanti alla gente io stesso ho problemi eppure vado avanti dritto per la mia strada nella difesa della legalità e se qualche mio familiare ha compiuto qualche scelta non in linea con questo sentiero troverà in me una persona solidale solamente nel momento in cui decide con chiarezza di cambiare e di ammettere le proprie responsabilità.

Insomma francamente questa questo gruppo di persone che appoggia il candidato sindaco colonnello non promette proprio nulla di buono.