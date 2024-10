SPARANISE ALLE ELEZIONI. Salvatore Piccolo non si candida più, ma si schiera con Giorgio Magliocca e Zannini. Tutti i nomi dei 24 candidati

Sarebbe interessante conoscere il punto di vista del collega Enzo Palmesano, che Salvatore Piccolo rappresentò come parte civile nel famoso processo del quale ha per l’ennesima volta parlato il cantastorie di frottole Roberto Saviano, a cui la Rai ha sospeso il programma per uno share inferiore a quello del canale dell’Università Cusano

SPARANISE – Alla fine l’avvocato Salvatore Piccolo la lista non l’ha presentata, ma un suo candidato, Francesco Iannotta, l’ha posizionato nella lista di Giovanni Zannini e Giorgio Magliocca, che si fanno rappresentare da Fabrizio De Pasquale.

Non conosciamo i rapporti attuali tra l’avvocato Piccolo e il giornalista Enzo Palmesano, colui che, a mio avviso, racconta una versione del tutto errata di una sua vicenda professionale col Corriere di Caserta, per screditare il sottoscritto.

A quanto ci risulta, Palmesano è stato sempre un nemico capitale di Giorgio Magliocca, agitando molto spesso lo spettro di una connivenza, di una arrendevolezza, rispetto agli interessi dei clan camorristici operanti a Pignataro Maggiore.

A quanto pare, però, la candidatura di Francesco Iannotta nella lista di Giorgio Magliocca e Giovanni Zannini, frutto evidentemente anche della benedizione dell’avvocato Salvatore Piccolo, deve aver cambiato la struttura dei rapporti tra il professionista sparanisano e il giornalista pignatarese.

Saranno dunque due candidati a contendersi la fascia tricolore: uno, De Pasquale, portato da Zannini e quindi, automaticamente, come abbiamo scritto ieri, al di là di quello che dichiarerà in campagna elettorale, da Vitaliano Ferrara, motivo principale dello scioglimento della precedente amministrazione per infiltrazioni camorristiche.

Un’affermazione, la nostra, le cui ragioni potrete eventualmente leggere nell’articolo pubblicato ieri.

Dall’altra parte un professionista, un assicuratore, Nicolino Cerullo che non si è mai sporcato le mani con la politica fino ad oggi e che guida una pattuglia di aspiranti consiglieri, anche loro alla prima esperienza, tutt’altro che mestieranti.

Cerullo avrà anche l’appoggio dell’ex sindaco Salvatore Martiello, che abbiamo la sensazione sia una delle grandi vittime della politica di Giovanni Zannini, che per un periodo l’ha fagocitato. Lo diciamo perché ci sono quattro candidati reduci da un’esperienza amministrativa con Martiello, ossia Armando Giramma, Gaetano Di Maio, Andrea Formato e Immacolata Patrizia Mandara.

Qui sotto l’elenco completo e ufficiale delle due liste:

FABRIZIO DE PASQUALE – ‘CambiAmo Sparanise’

Diana Capo, Simona Ciccarelli, Pasquale De Felice, Francesco Iannotta, Clorinda Iorio, Pietro Izzo, Ivano Martiello, Teresa Nicoletti, Elpidio Piccirillo, Antonio Polverini, Melissa Scialdone, Vincenzo Spagnuolo.

NICOLINO CERULLO – Candidato a sindaco

Immacolata Patrizia Mandara, Concetta Perretta, Gaetano Di Maio, Daniele Buldini, Viviana Capuano, Pietro D’Amico, Armando Giramma, Sara Ricca, Ottavia Buttiglione, Marco Spognardi, Andrea Formato, Iliano Arena