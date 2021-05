Sparatoria in aperta campagna. Grave un casertano

CASERTA – I carabinieri, in azione dopo una sparatoria in aperta campagna, hanno individuato in località Caselle di Crotta d’Adda, in provincia di Cremona, una persona ferita. Si tratta di un uomo di 25 anni residente nel Casertano, che avrebbe subito un’aggressione, e probabilmente anche un pestaggio. Le sue condizioni sono in corso di accertamento, un’ambulanza, proprio in questi minuti, lo sta trasportando in ospedale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Pizzighettone, a pochissimi chilometri da Codogno, in provincia di Cremona. Sul posto personale del 118. Attuati posti di blocco alla ricerca degli aggressori.

A supporto delle pattuglie anche un elicottero.