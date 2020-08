Spari ed inseguimento nella notte di Ferragosto tra carabinieri e malviventi

CURTI/MACERATA – I carabinieri hanno inseguito dei malviventi nella notte appena trascorsa.

Tre persone a bordo di un’Audi A6 non si sono fermate allo stop imposto dai carabinieri, provando a speronare l’auto di militari. Ne è nato un inseguimento per Viale Europa, lungo l’Appia e poi in via Merano tra Santa Maria Capua Vetere e Macerata. Sono stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco.

I tre fuggitivi, una volta abbandonato il veicolo, hanno provato a dileguarsi nelle campagne. Due sono riusciti a scappare, il terzo è stato invece fermato.

Si tratta di un albanese con precedenti che è stato denunciato alla procura per detenzione abusiva di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nella vettura è stata trovata una mazza da baseball, mentre si cercano i due fuggitivi.