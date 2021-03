Sparito da settembre 2019. “Chi l’ha visto?” alla ricerca di Kevin, avvistato l’ultima volta a CASERTA

CASERTA – Mercoledì sera la trasmissione “Chi l’ha visto?” è tornata a parlare di un ragazzo scomparso dalla provincia di Varese, precisamente da Marnate, nel settembre 2019 diretto a Caserta.

Si tratta di Kevin Pichler, per il quale era presente in collegamento la madre.

Il giovane, che ha 24 anni, ha i capelli neri e occhi verdi, è alto 1,65 e come segni distintivi ha un piercing sulla lingua e una cicatrice sul sopracciglio destro. “Abbiamo perso le sue tracce in quel periodo, subito dopo tramite una multa recapitata a casa e abbiamo scoperto che era a Caserta, poi ha spento il cellulare ed è sparito nel nulla. Lui gira tanto con la bicicletta e si sposta tramite treni” – ha riferito la madre in trasmissione.

Dunque Kevin, che fa il rider, si sarebbe spostato dal Varesotto verso il sud Italia.

Mamma Alessia ha voluto fare un appello rivolgendosi direttamente a lui: “Kevin, non sei solo, noi ci siamo, sappiamo i casini e i problemi che hai avuto. Tutto si può risolvere, torna. Non devi scappare, sempre se stai scappando da qualcosa, non devi preoccuparti, torna che noi possiamo aiutarti, siamo qua”.