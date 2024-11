Spartacus Run 2024: Santa Maria Capua Vetere si prepara alla seconda edizione tra storia e competizione.

Giovanni Grimaldi e la Podistica Sammaritana, organizzazione impeccabile per una seconda edizione da ricordare.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Pietro De Biasio) – La «Spartacus Run» torna a Santa Maria Capua Vetere per la sua 2ª edizione, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di running e storia. La città che fu teatro delle gesta del gladiatore Spartaco, domenica 24 novembre 2024, si trasformerà in un percorso vibrante di energia, emozione e competizione. Con partenza fissata alle ore 8.30 da Corso Aldo Moro, i partecipanti affronteranno un tracciato di 9,9 km che si snoda tra le meraviglie architettoniche e storiche di una città definita da Cicerone «l’altra Roma».

Immersa nella storia L’Asd Podistica Sammaritana presieduta dal presidente Giovanni Grimaldi, organizzatrice della «Spartacus Run», punta su una combinazione perfetta tra sport e cultura: il cuore pulsante della gara sarà l’Anfiteatro Campano, secondo solo al Colosseo, offrendo agli atleti l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra arte e sfida fisica. Programma La consegna dei pettorali avverrà sabato 23 novembre, dalle 15 alle 18 presso Piazza Anfiteatro, e domenica mattina dalle 7.00 alle 8.00 negli spazi vicini all’ingresso principale. La partenza sarà garantita con qualsiasi condizione meteorologica, ma il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 1 ora e 30 minuti. Il tracciato, interamente presidiato da forze dell’ordine, protezione civile e volontari, sarà segnalato chilometro per chilometro.

Il punto di partenza e arrivo, situato nelle vicinanze dell’Anfiteatro Campano, farà da cornice a una gara che promette di essere entusiasmante quanto la sua prima edizione. Un’eredità da difendere L’edizione inaugurale del 2023 ha visto trionfare Francesco Di Puoti e Francesca Maniaci, con prestazioni di grande livello.

Di Puoti ha chiuso in 33’50”, battendo di un soffio Gennaro Betti. Il podio maschile è stato completato da Abdelkebir Lamachi in 34’00”. Mentre la Maniaci ha dominato la gara femminile con un tempo di 37’23” davanti a Francesca Sabatini (39’48”) e Teresa Stellato (39’56”). Santa Maria Capua Vetere dunque si appresta ad accogliere centinaia di runners in una mattinata che promette adrenalina, spettacolo e divertimento perché la «Spartacus Run» non è solo una corsa ma è un viaggio tra le radici di una città che continua a scrivere pagine di storia. L’arena è pronta, gli eroi stanno per entrare in scena, i runners si sfideranno per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Spartacus Run 2024.