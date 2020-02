Spaventoso incidente all’uscita di Villa Literno. Giovane donna ferita

VILLA LITERNO– Uno spaventoso incidente si è verificato pochi minuti fa all’ uscita di Villa Literno tra una motrice,senza rimorchio, e un utilitaria , modello ford. Alla guida dell’auto una giovane donna di 27 anni ,R. Z. Dai primi rilievi si ipotizza una brusca frenata dell’autista dell’autotreno . La donna alla guida della vettura si è trovata incastrata tra la motrice e il guard rail sbalzando fuori dall’auto per 8 mt. Il violento impatto è stato attutito dal terriccio , fortunatamente, bagnato dalla pioggia caduta nelle ore passate. Tempestivo , come sempre, l’intervento degli uomini del 118 che hanno ritrovato la ragazza riversa nei pressi di un canale di scolo . Immobilizzata e trasportata all ospedale Moscati d ‘Aversa in codice rosso. Sul posto due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso.