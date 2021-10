AGG. 17:30 Quasi il 7% delle schede scrutinate: Zinzi e Marino pari, testa a testa anche tra Del Gaudio e Vignola. TUTTI I NUMERI

Qui sotto anche l’indicazione delle prime preferenze raccolte nella sezione 76 dai candidati al consiglio comunale

AGG. 17:30 – Prosegue lo spoglio a Caserta capoluogo. Sono state scrutinate 2856 schede, pari al 6,79% di tutte quelle votate. Questa la situazione: Gianpiero Zinzi 959 voti pari al 33,57%; Carlo Marino 953, pari al 33,36%; Pio Del Gaudio 350, che valgono il 12,25%; Vignola 316, ovvero 11,06%; Giovine 206, pari al 7,21%; segue Ronzo 57, che producono un 1,99%. Infine Guerriero 15 voti, che raccoglie il 0,52%.

AGG. 17:00 – Questi i risultati su 1433 scrutinate: siamo oltre il 4% delle schede aperte. Zinzi si attesta a 499 voti, pari al 34,82%.;Marino a 469, pari al 32,73%; Del Gaudio a 194, pari al 13,54%; Vignola 142 voti, pari al 9,91%; Giovine 95 voti, pari al 6,63%; Ronzo 25, pari a al 1,74%; Guerriero 9 voti, pari allo 0,63%.

AGG. 16:38 – Il dato è ancora meramente indicativo perché riguarda 386 schede scrutinate che di fronte ai 42mila elettori non sono neanche l’1%. Carlo Marino 134 voti; Zinzi 112; Del Gaudio 60; Vignola 44; Giovine 30; Ronzo 4; Guerriero 2. Il dato interessante è quello delle percentuali, con Carlo Marino al 34,71%; Zinzi 29,01%; Del Gaudio al 15,54%; Vignola 11,4%; Giovine 7,77%; Ronzo 1%; Guerriero 0,52%. Con questo calcolo gli ultimi due non sarebbero eletti in consiglio comunale, mentre avrebbero il posto garantito Del Gaudio, Vignola e Giovine, con Marino e Zinzi naturalmente al ballottaggio.

Va precisato, però, che la nostra è una deduzione empirica, visto che lo sbarramento per entrare in consiglio comunale del 3% non riguarda i voti dei candidati a sindaco, bensì quello o quelli della lista o del gruppo di liste collegato.

CASERTA – La solita curiosità che arriva dalla sezione allestita, più o meno inutilmente visto il numero di persone che l’hanno utilizzata per votare, all’ospedale di Caserta.

Solo in 5 hanno depositato la scheda con questo risultato: Zinzi 1 voto; Vignola 1 voto; Ronzo 1 voto; Del Gaudio 1 voto; tra le altre cose disgiunto con la preferenza attribuita alla candidata al consiglio del Pd Roberta Greco.

Per quanto riguarda le preferenze: 1 all’accoppiata Di Maio e Barca, 1 a De Florio del PD, 1 alla già citata Greco del PD, 1 ad Anna Gargiulo lista Zinzi e 1 a Clemente Fusco.