SPECIALE ELEZIONI COMUNALI TEVEROLA. Di Matteo accorcia su Lusinicaserta, Fattore tiene botta. Tutti i numeri dopo oltre 1400 schede scrutinate

AGG. 15:09: Su 1469 schede scrutinate, la lista Teverola Futura di Lusinicaerta sindaco raccoglie 516 voti. Si riduce il distacco rispetto ai 40 voti di prima dalla lista Teverola in Testa di Di Matteo, che arriva 488 voti, staccata dunque di 28 preferenze. Non lontana neppure la lista Teverola Sostenibile di Fattore, con 465 voti

TEVEROLA – Sono passate le 14 e quindi ha preso il via lo spoglio per le elezioni comunali. Per quanto riguarda la città di Teverola, il candidato sindaco LusiniCaserta si attesta a 313 voti, Dario Di Matteo 270 e Alfonso Fattore 268.

I CANDIDATI

GENNARO CASERTA – TEVEROLA FUTURA -Eugenio Paciello; Tommaso Barbato; Crescenzo Salve; Nicoletta Improta; Biagio Pezzella; Maria Domenica Tirozzi; Luciano Orabona; Pasquale De Floris; Ellen Di Martino; Michele Cipriano; Mariagrazia Improda (detta Mary); Sara Pellegrino; Vincenzo Brunzo; Francesca Simonelli; Carmine Caiazzo; Anna Poerio Riverso.

ALFONSO FATTORE – TEVEROLA SOSTENIBILE – Pasquale Buonpane; Giuseppina (detta Giusy) Caputo; Amelia Martino; Antonella Di Martino; Angela Improta; Gianfranco Bazzicalupo; Carlo Aquilone; Angela Caserta; Tiziana Caputo; Antonio Zacchia; Francesco Molinaro; Alessia Maiello; Natalia D’Auria; Francesco D’Auria; Giovanni Schiavone; Vincenzo Paone.

DARIO DI MATTEO – TEVEROLA IN TESTA – Michela Menale, Antonio Omar Menale, Pasquale Gnasso, Gianluca D’Agostino, Gennaro D’Agostino, Angelica Liccardo, Rachele Sglavo, Andrea Improta, Agostino Di Santo, Nadia Marino, Lorenzo Picca, Massimiliano Meli, Salvatore Sepe, Giuseppe Verolla, Antonella Improta, Anna Maria di Martino