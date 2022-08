CASERTA – Tra gli innumerevoli disagi che si stanno vivendo nel nostro capoluogo a seguito della bomba d’acqua che si è abbattuta su tutta la nostra provincia, ci segnalano anche il sottopasso di Via Acquaviva. Il passaggio pedonale, come dimostra il video in calce all’articolo, è impercorribile mentre numerosi sono i mezzi in transito rimasti intrappolati nell’acqua.