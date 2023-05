Spedizione punitiva per “vendicare” il nipotino, condannato 51enne

Assolto il padre 77enne che partecipò all’aggressione.

GRAZZANISE. Organizzarono una spedizione punitiva ai danni di un’intera famiglia rivale e, per tale ragione, padre e figlio di Grazzanise, V.C. di 77 anni e C.C. di 51, sono finiti sotto processo per lesioni personali aggravate. I fatti accaddero nell’ottobre del 2018, quando padre e figlio si recarono nell’abitazione della famiglia a Santa Maria La Fosse per “difendere” il nipotino che era rimasto invischiato in una rissa con un bambino della famiglia rivale. I due si presentarono armati di bastoni e scope e aggredirono i presenti. Ieri il giudice del tribunale sammaritano ha assolto il padre condannato il 51enne ad un anno di reclusione.