Spegne 102 candeline, gli auguri della città a nonna Carmela

Anche il sacerdote ha voluto esprimere la propria felicità per questo traguardo: la donna festeggiata dalla sua famiglia e dall’intera comunità parrocchiale

CAPODRISE (Lidia e Christian de Angelis) Grandissimo traguardo nonnina Carmela compie 102 anni. Si sono svolti i festeggiamenti per Carmela Scialla , classe 1920, che ha tagliato il prestigioso traguardo dei 102 anni. Una giornata veramente speciale alla quale hanno partecipato i parenti della signora e i cittadini. La donna è la nonnina di tutti in città, visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale e tra palloncini, festoni e una mega torta decorata ha salutato questo record che ha inorgoglito tutta la comunità locale e non solo. La cosa più bella e toccante è che la signora è lucida, vivace e scattante, non dimostra affatto la sua età, si è emozionata quando ha visto tutto l’amore dei suoi cari alla bellissima festa a cui hanno preso parte anche i componenti del gruppo della Parrocchia.

Il parroco della Chiesa Sant’Andrea Apostolo – Immacolata Concezione di Capodrise, ha espresso felicità con queste parole “Tantissimi auguri alla Signora Carmela Scialla, che di certo è la più longeva di Capodrise! Il Signore, per intercessione di Maria, le doni vita, salute e santità!”