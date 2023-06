I fatti risalgono al 2015.

CESA Era stato accusato di avere svaligiato gli spogliatoi dello stadio comunale mentre era in corso una partita di calcio. Per il magistrato, però, il 40enne Armando F. è innocente. E’ stato infatti assolto dall’accusa nata dalla denuncia di alcuni calciatori che, tornando negli spogliatoi, non avevano ritrovato soldi e cellulari. I fatti accaddero nel 2015.