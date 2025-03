S.MARIA C.V. – Oggi, in via Albana, a Santa Maria Capua Vetere, si è verificato uno sprofondamento della strada vicino a piazza San Pietro, che ha portato alla sua chiusura immediata. Sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La zona è vicina a una scuola, e per evitare preoccupazioni, i genitori sono stati avvisati e invitati a ritirare i bambini anticipando l’orario di uscita.