LA FOTO. Spunta una grossa tomba romana, bloccati i lavori della nuova chiesa

SAN PRISCO – (tp) Sorpresa per la scoperta di una grossa tomba romana in via Gianfrotta. Solo le indagini e approfondimenti potranno stabilire l’importanza del ritrovamento, per il valore storico e archeologico che già è evidente, come si può notare dalla foto. Il ritrovamento è avvenuto nel corso degli scavi per la costruzione della nuova chiesa della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli che sorgerà tra viale dello Sport e via Gianfrotta Sul posto è già stata chiamata la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Caserta con uno staff di archeologi che dovrà effettuare analisi e rilievi. I lavori quindi per l’edificazione della chiesa come si può immaginare subiranno probabili rallentamenti rispetto al cronoprogramma. Probabilmente dovrà essere aggiornato il progetto iniziale