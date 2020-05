Sradicano la saracinesca con un furgone. Razziato bar in via Napoli

Ladri in fuga col bottino

ROCCAMONFINA (Christian e Lidia de Angelis) – Scardinata la serranda depredato di tutto il bar tabacchi, banda di malviventi fugge via. Ennesimo raid criminale ai danni del noto Bar Tabacchi Jolly di via Napoli a Roccamonfina. I banditi sicuramente specializzati, sono giunti in zona intorno alle 3/4 del mattino, con un furgone con il quale hanno sradicato la serranda del locale, come si vede dalla foto che pubblichiamo, facendola precipitare a terra e provocando un terribile boato, che ha destato l’intero vicinato.

Ciò nonostante i delinquenti sono entrati nel locale e lo hanno ripulito, portandosi via soldi e sopratutto numerose stecche di sigarette. In seguito poi si sono dati alla fuga. Il titolare. scoperto l’accaduto. ha richiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di sorveglianza per identificare la banda criminale. A esprimere solidarietà per l’accaduto ai proprietari, tutta la comunità che chiede che siano presi presto questi banditi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Michele Cestrone che scrive: “Solidarietà a tutto lo staff del bar jolly. Ci vuole tanta pazienza e tanta forza per sopportare queste cose soprattutto mentre si cerca di ripartire. Spero che il tanto blasonato circuito chiuso di telecamere serva alle forze dell’ordine per assicurare alla giustizia gli autori di questo scempio. Nulla servirà a restituire quello che ci viene sempre tolto se non la dignità del nostro lavoro. L’occhio vigile delle persone che hanno potuto vedere o sentire qls saranno molto meglio di qls telecamera. Parlate se avete visto. Questa storia deve finire. Prendiamoli!”