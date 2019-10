Stacca a morsi l’orecchio della figlia della vicina di casa dopo una lite

ORTA DI ATELLA – Brutta avventura per una ragazza. La madre aveva avuto l’ennesimo diverbio con una vicina di casa. La figlia si è presentata dunque in casa della signora, dopo l’ennesima discussione. Il litigio è degenerato e nella colluttazione, la donna ha preso a morsi l’orecchio della figlia della vicina. La vittima è stata portata in ospedale a Frattamaggiore e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Per la vicina è scattata la denuncia a piede libero.

Il fatto si è verificato in un condominio di via Pietro Nenni, a confine tra Frattaminore e Orta di Atella, dove la malcapitata vive.