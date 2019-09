SAN POTITO SANNITICO (red.cro.) – Si sono tenuti oggi i funerali del giovanissimo che si è tolto la vita sabato sera. Francesco D’Agostino, 18 anni, ha deciso di farla finita, mandando nello sconforto più assoluto la famiglia e gli amici (QUI LA NOTIZIA).

Alle 9.30 di questa mattina, quindi, si è svolto l’ultimo saluto a Francesco, volato in cielo in una notte e in maniera drammatica.