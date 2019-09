SAN POTITO (g.v.) – Tragedia questa sera in via Maglioccoli. Un giovane di 19 anni si è tolto la vita. È successo dopo le 20 in periferia del piccolo centro dell’alto casertano. Francesco D’Agostino, figlio unico è stato trovato impiccato.

Non si conoscono i motivi del gesto estremo. Questa sera l’allarme è stato dato dai genitori increduli che lo ha trovato senza vita fuori la loro abitazione. Sul posto i carabinieri di Piedimonte Matese.