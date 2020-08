MARCIANISE – Ieri sera a Marcianise in una strada del rione San Giuliano, un uomo sulla cinquantina ha provato a togliersi la vita, ma fortunamente l’intento è stato vanificato. Si tratta di un imprenditore conosciuto, finito nei guai per una vicenda giudiziaria sulla camorra marcianisana. E’ stato trovato con una corda che stava per stringere ma l’intervento di persone a lui vicine ha evitato il peggio. Le sue condizioni sono buone.