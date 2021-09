SAN CIPRIANO D’AVERSA (GV) – Dopo il secondo arresto, il Riesame bis scarcera agli arresti domiciliari Teresa Venosa. Difesa dall’avvocato Paolo Caterino, è accusata di collegamento con esponenti del clan dei Casalesi per una ‘stesa’, una sparatoria, avvenuta lo scorso anno a Castel Volturno per intimorire l’avversario di un suo ex fidanzato.