Stimato chirurgo muore dopo 12 ore in sala operatoria. Lascia due figlie

CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) Muore stimato chirurgo dopo 12 ore di sala operatoria colpito da infarto. Il 22 dicembre il dr Raffaele Sebastiani 61 anni ex ufficiale medico di Complemento incaricato presso il reparto di Chirurgia e Ortopedia – Ospedale Militare di Caserta, attualmente chirurgo presso Policlinico di Bari, è venuto a mancare dopo essere stato colpito da un infarto. Il professionista poco prima aveva svolto un massacrante turno di 12 ore in sala operatoria: la notizia della morte di Sebastiani, 61enne sposato e padre di due figlie, ha scatenato un’ondata di commozione ma anche di polemiche.

I sindacati chiedono di conoscere i turni che il chirurgo aveva coperto nelle ore precedenti alla morte. Tantissimi i messaggi di addio per l’uomo ecco quello commovente dell’amico Leonardo Vincenti “Ciao amico mio, compagno fedele con cui abbiamo condiviso negli ultimi vent’anni tanti momenti, belli e brutti, valente professionista, saggio consigliere, raffinato umorista. Mi hai insegnato che la cattiveria delle persone non può essere un buon motivo per farci cambiare il nostro modo di essere.Ti ho perdonato tante cose, ma questo non me lo dovevi fare: non dovevi andartene così, senza chiedermi il permesso!Senza di te nulla sarà più come prima.Ciao Sici, ciao Raffaele, ciao fratello: ci mancherai.”